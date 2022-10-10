На спутнике Сатурна возможна жизнь?

Международная команда учёных обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на Энцеладе - одном из спутников Сатурна. Исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа предположили, что в океане Энцелада, покрытого слоем льда, может содержаться растворенный фосфор - необходимый для биологической жизни элемент.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Фосфор - необходимый компонент костей, клеточных мембран и ДНК человека и животных. Ранее учёные обнаружили на спутнике водород, азот, кислород и серу - элементы, важные для возникновения жизни. Но из-за отсутствия фосфора Энцелад считался необитаемым.

Исследователи под руководством Хао Цзихуа создали модель взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана Энцелада.

"Океаническая вода на планете оказалась очень щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле", - цитирует агентство Хао Цзихуа. По его словам, в такой "содовой" среде фосфору из горных пород потребовалось бы около 100 тыс. лет, чтобы раствориться в океане.

Хао Цзихуа отметил, что океан мог существовать на Энцеладе более 100 млн лет. Учитывая это, учёные предположили, что горные породы спутника могли бы выделить за это время значительное количество фосфора в океан.

Исследовательская работа была опубликована в научном журнале "Труды Национальной академии наук США".