В Стокгольме объявят лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук назовет в понедельник имя лауреата премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2022 год, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Награда, учрежденная в 1968 году по случаю 30-летия этого финансового института, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд, формально не может считаться нобелевской, поскольку шведский химик, изобретатель и филантроп не упоминал экономистов в своем завещании 1895 года.

Потомки основателя премии не поддерживают эту номинацию. Она, по мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, не отвечает духу и букве завещания химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о нелюбви к экономистам.

В прошлом году премию по экономике получили канадско-американский экономист Дэвид Кард и исследователи из США Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Список претендентов на эту награду держат в тайне - они сами не знают о том, что их номинировали. Критерии отбора лауреатов не разглашаются.

По оценке американской компании Clarivate, основанной на рейтинге цитируемости исследователей, премию по экономике могут получить родившийся в Турции американский экономист Дарон Аджемоглу, британо-американский ученый Саймон Джонсон и британец Джеймс Робинсон. В числе претендентов называются также американцы Сэмюэль Боулз и Герберт Гинтис. Еще в перечень входят американец Ричард Истерлин, британцы Ричард Лейард и Эндрю Освальд.

Шведские эксперты неизменно подчеркивают, что угадать имя победителя в этой номинации особенно сложно, так как в мире насчитывается не менее 250 достойных претендентов.

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 609 раз. Лауреатами стали 943 человека и 45 организаций, из них 89 - в области экономики.