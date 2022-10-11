На спутнике Сатурна обнаружены условия для жизни

На Энцеладе, спутнике Сатурна, могут быть пригодные условия для жизни микроорганизмов, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

К такому выводу пришла группа ученых Китайского научно-технического университета.

"Было обнаружено, что океанская вода на спутнике Энцелад сильно щелочная и не содержит кислорода. По составу она немного напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле", - заявил руководитель научной группы Хао Цзихуа.

По мнению исследователя, океану на Энцеладе более 100 000 лет, поэтому ее жидкость может содержать много фосфора.

Ранее различными учеными было обнаружено, что на Энцеладе есть пять основных элементов, необходимых для жизни: водород, углерод, кислород, азот и сера. Отсутствие фосфора останавливало исследователей от выдвижения гипотезы о том, что на спутнике есть условия для жизни микроорганизмов.