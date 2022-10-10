https://news.day.az/unusual/1502162.html Стали известны победители Нобелевской премии по экономике
Стали известны победители Нобелевской премии по экономике
Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2022 года присуждена бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке, а также двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Награда будет вручена за "исследования банков и финансовых кризисов".
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