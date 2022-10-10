Женщина нашла прах умершего за две тысячи километров мужчины во время прогулки

Австралийка нашла на пляже урну с прахом и решила разыскать семью умершего.

Жительница австралийского города Голд-Кост нашла на пляже урну с прахом мужчины, который умер в городе за две тысячи километров, и решила разыскать его семью. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Утром 55-летняя Шанталь Кларк вместе с подругой выгуливала собаку на пляже. Женщины подбирали на пляже мусор и нашли в мокром песке синюю пластиковую коробку с прахом. Согласно этикетке на урне, в ней был прах Джорджа Эзтергоми, который умер в 2014 году в городе Аделаида, штат Южная Австралия. Эзтергоми скончался 5 июня 2015 года в возрасте 55 лет. Его похоронами занималась служба из Андердейла, пригорода Аделаиды.

Урна была опечатана. Судя по состоянию этикетки, она не провела в воде много времени. Каким образом она оказалась в Голд-Кост, неизвестно.

Кларк связалась с похоронной службой и выяснила, что у мужчины не осталось живых родственников в Австралии. "Прах мужчины отдали его отцу, а больше в его семье никого не было. Отец Эзтергоми скончался полтора года назад", - пояснила она.

По словам австралийки, у Эзтергоми была трудная жизнь. Он оказался в доме для малоимущих, и после смерти ему организовали бесплатную кремацию.

Австралийка считает, что большая часть его семьи живет в Венгрии, но надеется, что у него могли остаться живущие в Австралии мать, братья или сестры, о существовании которых в похоронном бюро не знали. Кларк опубликовала информацию, напечатанную на этикетке, и регулярно публикует обновления в надежде найти родных Эзтергоми.

По словам женщины, если никто не заберет останки мужчины, и полиция не сможет помочь ей, она организует ему подобающие похороны. "У него была трудная жизнь. Я хочу устроить ему достойные проводы", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Южной Каролине, США, хозяйка благотворительного магазина искала новые вещи для продажи на складе, наткнулась на урну с прахом незнакомого человека, попыталась вернуть его семье покойной и была проигнорирована. Она связалась с внуком умершей, который сначала хотел забрать прах бабушки, но затем перестал отвечать на сообщения.