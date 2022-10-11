Исследователи впервые добрались до самого высокого дерева в Амазонии

Ученым впервые удалось добраться до самого высокого дерева в Амазонии. Оно растет на севере Бразилии. Высота дерева составляет 88,5 м, что сопоставимо с высотой 25-этажного дома, ширина ствола в месте наибольшего обхвата - 9,9 м, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Гигантское дерево вида Dinizia excelsa в тропических джунглях Амазонии исследователи в рамках проекта 3D-картографии заметили с воздуха еще три года назад. Гигант находится в отдаленном районе долины Яри, путь туда от ближайшего города составляет 250 км.

Первые четыре экспедиции к дереву закончились неудачей. Членам пятой группы большую часть пути пришлось преодолеть на лодке по рекам с коварными порогами. Еще 20 км - пешком по гористой местности.

Исследователи собрали листья и почву вокруг дерева-рекордсмена, а также образцы, которые помогут уточнить возраст растения. Сейчас он оценивается в 400-600 лет.