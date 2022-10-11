Употребление каких продуктов портит волосы?

Сладкая пища и продукты из переработанного мяса вредят здоровью волос. Об этом "Москве 24" сообщил диетолог Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, сладкое негативно влияет не только на состояние волос, но и на состояние кожи. Кроме того, для организма вредно подсолнечное масло, а также маргарин.

Как добавил диетолог, изделия из переработанного мяса, например, употребление сосисок и колбасы негативно отражается на здоровье волос.

"Вреден избыток соленостей: овощи соленые, соленые огурцы тоже вызывают раннее старение кожи и ухудшают состояние волос", - предупредил специалист.

Как отметил Гинзбург, для улучшения качества волос следует есть морскую рыбу, фрукты и ягоды. Также нужно включить в рацион имбирь и чеснок. Как заключил диетолог, идеальным продуктом для здоровья волос являются мюсли с кефиром.