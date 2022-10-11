Где добывают самые дорогие алмазы?

Канадский алмазный карьер Дьявик в шутку называют удивительнейшей рукотворной дыркой на планете. Он находится посреди озера и является одним из самых молодых в мире рудников. Месторождение алмазов там обнаружили всего 30 лет назад и тут же начали планировать строительство промышленной инфраструктуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сегодня Дьявик официально признали одной из самых затратных алмазных разработок в мире, но далеко не самой эффективной.

Алмазный карьер - удивительное место. И чтобы побывать там, необязательно лететь в Канаду: бесспорным лидером по добыче ценного минерала является Россия.