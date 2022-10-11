https://news.day.az/unusual/1502421.html Где добывают самые дорогие алмазы? - ВИДЕО
Где добывают самые дорогие алмазы? - ВИДЕО
Канадский алмазный карьер Дьявик в шутку называют удивительнейшей рукотворной дыркой на планете. Он находится посреди озера и является одним из самых молодых в мире рудников. Месторождение алмазов там обнаружили всего 30 лет назад и тут же начали планировать строительство промышленной инфраструктуры.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сегодня Дьявик официально признали одной из самых затратных алмазных разработок в мире, но далеко не самой эффективной.
Алмазный карьер - удивительное место. И чтобы побывать там, необязательно лететь в Канаду: бесспорным лидером по добыче ценного минерала является Россия.
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