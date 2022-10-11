Мужчина полтора часа балансировал гитарой на подбородке и побил рекорд

Мужчина дольше всех в мире продержал гитару на подбородке и стал рекордсменом.

Житель американского штата Айдахо побил рекорд Гиннеса, дольше всех в мире балансировав гитарой на собственном подбородке, и заявил, что это был "болезненный урок длительностью более полутора часов". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информационное агентство UPI.

Дэвид Раш, который побил более 250 рекордов Гиннеса, ранее побил этот же рекорд. Он поставил цель стать рекордсменом вновь, продержав гитару на подбородке в течение 1 часа, 12 минут и 40 секунд.