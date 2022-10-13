Почему увеличивается продолжительность суток на планете?

Ученые установили, что Луна в последние 2,46 млрд лет отдаляется от Земли, что приводит к увеличению продолжительности суток на планете, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в докладе международной группы исследователей, опубликованном в журнале PNAS, расстояние между Землей и Луной составляло 2,46 млрд лет назад "около 321 800 км вместо нынешних 384 400 км, а земные сутки длились всего около 16,9 часа". Ученые пришли к таким выводам, проанализировав глубокие ущелья в национальном парке Кариджини, Западная Австралия, где возраст пород составляет до 2,5 млрд лет.

По этим отложениям видна длительность так называемых "циклов Миланковича", описывающих эволюцию климатических процессов на Земле. Исследователи обнаружили "почти двукратное увеличение" длительности данных циклов (21 000 лет в новых слоях по сравнению с 11 000 лет в старых), что и позволило сделать вывод об изменении продолжительности суток и расстояния до спутника Земли.