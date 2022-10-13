https://news.day.az/unusual/1502761.html В NASA провели успешный эксперимент по обороне Земли - ВИДЕО
"Дарт" протаранил астероид на скорости 21 000 км/ч в конце сентября.
В NASA провели успешный эксперимент по обороне Земли - ВИДЕО
Зонд "DART" сумел изменить траекторию 160-метрового астероида Диморф
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Дарт" протаранил астероид на скорости 21 000 км/ч в конце сентября.
В NASA подчеркнули, что успешный эксперимент стал "переломным моментом для обороны Земли".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре