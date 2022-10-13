В NASA провели успешный эксперимент по обороне Земли
Depozit faizini öncədən al!

Зонд "DART" сумел изменить траекторию 160-метрового астероида Диморф

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Дарт" протаранил астероид на скорости 21 000 км/ч в конце сентября.
В NASA подчеркнули, что успешный эксперимент стал "переломным моментом для обороны Земли".