Кот Ларри пресек "самую необычную диверсию" в правительстве Британии

Самую необычную диверсию пресекли в Лондоне. Кот Ларри, главный мышелов резиденции британского премьера, отважно отогнал лису от дверей Даунинг-Стрит.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, камеры наблюдения засняли, как ночью дикое животное, раза в два больше самого кота, подкралось к резиденции Лиз Трасс. Однако Ларри не растерялся и встал на защиту своего дома. После яркой дуэли рыжий противник был вынужден бежать в ближайшие кусты.

Британцы неоднократно упрекали Ларри за негодное исполнении своих обязанностей - говорили, что за десять лет кот совсем обленился. Но сейчас хвостатый доказал критикам, что еще в очень хорошей форме.

В конце августа также сообщалось, что кот Ларри готовится стать премьером Британии и позирует для плакатов. Но пушистого кандидата "опередила" Лиз Трасс.