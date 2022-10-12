Кот Ларри пресек "самую необычную диверсию" в правительстве Британии - ВИДЕО
Самую необычную диверсию пресекли в Лондоне. Кот Ларри, главный мышелов резиденции британского премьера, отважно отогнал лису от дверей Даунинг-Стрит.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, камеры наблюдения засняли, как ночью дикое животное, раза в два больше самого кота, подкралось к резиденции Лиз Трасс. Однако Ларри не растерялся и встал на защиту своего дома. После яркой дуэли рыжий противник был вынужден бежать в ближайшие кусты.
Британцы неоднократно упрекали Ларри за негодное исполнении своих обязанностей - говорили, что за десять лет кот совсем обленился. Но сейчас хвостатый доказал критикам, что еще в очень хорошей форме.
В конце августа также сообщалось, что кот Ларри готовится стать премьером Британии и позирует для плакатов. Но пушистого кандидата "опередила" Лиз Трасс.
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