Выбрана лучшая фотография дикой природы 2022 года

Британский музей естественной истории (Natural History Museum) назвал победителя конкурса "Фотограф дикой природы 2022 года".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на его официальном сайте.

Автором лучшего снимка, получившего название "Большое жужжание", стала фотограф Карин Айгнер из США. На кадре видно, как самцы кактусовых пчел окружили самку и сформировали вокруг нее шар. Ожесточенная борьба происходит совсем близко к земле, некоторые особи касаются песка спиной и крыльями. В левом углу фотографии изображен еще один самец, который собирается присоединиться к клубку и тоже попытать счастья.

"Фотографы дикой природы предлагают нам незабываемый взгляд на жизнь диких видов, рассказывая о невиданных деталях, захватывающем поведении и таким образом сообщая о проблемах климата и биоразнообразия", - отметил доктор Даг Гурр, директор музея.