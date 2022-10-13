В Танзании начали тренировать гигантских крыс-спасателей с рюкзаками

Специалисты некоммерческой организации APOPO, которая известна тем, что обучает крыс поиску неразорвавшихся наземных мин и выявлению случаев туберкулеза по запаху, тренируют гигантских гамбийских крыс для проведения поисково-спасательных работ. Об этом говорится на официальном сайте APOPO, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, крысы легко поддаются дрессировке и могут проникать в места, недоступные собакам. Крысы призваны облегчить поиск людей. Специалисты снабдили грызунов маленькими рюкзаками, в снаряжении которых есть фонарь, GPS-передатчик, камера и рация. Это снаряжение позволяет спасателям отслеживать грызуна и поддерживать связь с человеком, которого крыса нашла.

Сообщается, что крысы будут готовы приступить к работе в следующем году в Танзании.