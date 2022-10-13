Астрономы сделали самую большую цифровую камеру с разрешением 3200 Мп

В Национальной ускорительной лаборатории SLAC в Калифорнии почти завершили строительство самой большой цифровой камеры в мире. Об этом сообщается на официальном сайте SLAC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Камера оборудована 189 датчиками, которые улавливают свет, исходящий от объектов, таких как звезды, и преобразуют его в электрические сигналы, которые можно превратить в цифровые изображения. Каждый датчик имеет размер около 16 мм. Разрешение камеры составляет 3200 Мп, что позволяет увидеть мячик для гольфа с расстояния 25 км. Объектив камеры имеет диаметр 1,57 м, что делает его самым большим объективом, который когда-либо производился.

В будущем камеру установят на обзорный телескоп строящейся в Чили Обсерватории имени Веры Рубин. После установки камера будет снимать панорамные изображения всего южного полушария неба в течение десяти лет. Полученные данные лягут в основу самого большого астрономического атласа в истории - LSST (Legacy Survey of Space and Time). Предполагается, что он будет включать описание около двадцати миллиардов галактик.