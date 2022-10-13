Британский Vogue в ноябре выйдет с пустой фиолетовой обложкой в память о королеве

Как передает Day.Az, редакция британского журнала Vogue UK почтила память Елизаветы II, выпустив ноябрьский номер с пустой обложкой, окрашенной в фиолетовый цвет. Письмо главного редактора издания Эдвара Эннинфула к читателям, проиллюстрированное ей, можно найти на сайте издания.

В своем тексте Эннинфул рассказал о своих впечатлениях от похорон Елизаветы II 19 сентября, которые он получил в толпе скорбящих в Гайд-Парке в Лондоне.

"Все чувствовали себя участниками исторического события. Люди хранили молчание, но были оживлены от предвкушения этого опыта, собираясь вокруг больших экранов или стараясь подойти как можно ближе в заграждениям вдоль похоронной процессии", - рассказал он.

Эдвард Эннинфул признался, что отношение к монархии может быть разным, у для него как у выходца из бывшей британской колонии, Ганы, оно неоднозначно. Однако на похоронах Елизаветы II Великобритания, по его мнению, как будто попрощалась со своим прошлым.

Он добавил, что в "королеве было, что любить".

"Лично во мне откликалось ее постоянство, ее безошибочный, наполненный радостью выбор в одежде, ее манера общаться - добрая, но не терпящая глупостей, - ее безустанная забота о других", - написал Эдвард Эннинфул.

Фиолетовый цвет для обложки Vogue был выбран, поскольку в Великобритании он ассоциируется с королевской властью.