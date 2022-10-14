Астрономы создали систему предупреждения о взрыве сверхновых звезд

Астрономы из Ливерпульского университета Джона Мурса разработали систему предупреждения, которая подает сигнал перед взрывом сверхновой звезды. Работа была опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезды массой от 8 до 20 масс Солнца в последней фазе своей жизни становятся примерно в сто раз тусклее в видимом свете за несколько месяцев перед взрывом. Это явление вызвано внезапным накоплением вокруг звезды материала, который затемняет ее свет.

Ученые использовали фотографии звезд, взорвавшихся через год после съемки. На снимках звезды выглядели как обычно, это говорит о том, что материал накапливается вокруг звезды менее чем за год.

"Плотный материал почти полностью скрывает звезду, делая ее в 100 раз тусклее в видимой части спектра. Это означает, что за день до взрыва звезды вы, скорее всего, не смогли бы увидеть ее. До сих пор мы могли получать подробные наблюдения за сверхновыми только через несколько часов после того, как они уже взорвались", - отметили ученые.

Ученые создали модель того, как выглядят эти звезды в период накопления материала вокруг них. Она также следит за массивными звездами. По словам ученых, с помощью этой системы раннего предупреждения астрономы могут подготовиться к наблюдению за взрывом сверхновой в режиме реального времени.