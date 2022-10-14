Названы последствия поздних перекусов

Ученые из Чикагского университета установили, что поздний прием пищи влияет на расход энергии, аппетит, состояние жировой ткани и риски возникновения ожирения. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предыдущее исследование ученых показало, что поздний прием пищи связан с повышенным риском ожирения, увеличением жировых отложений и снижением успеха при снижении веса.

Группа изучила 16 пациентов с индексом массы тела (ИМТ) в диапазоне избыточного веса или ожирения. Их разделили на группы: в первой группе добровольцы ели в определенные часы дня, люди во второй группе ели каждые четыре часа. Участников также попросили отмечать, когда они испытывают голод. Для контроля их состояния у участников брали анализы крови, образцы жировой ткани, измеряли температуру тела и расход энергии.

Оказалось, что более поздний прием пищи более чем в два раза увеличил вероятность голода из-за снижения гормона лептина, отвечающего за сытость. Кроме того, когда участники ели позже, они также сжигали калории медленнее и демонстрировали экспрессию генов жировой ткани в сторону ее роста.