Спутник Марса затмил собой Юпитер

Аппарат Европейского космического агентства Mars Express заснял, как спутник Марса Деймос затмил собой Юпитер и его четыре крупных спутника. Видеозапись была опубликована на YouTube канале ведомства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ролик представляет собой последовательность из 80 изображений со стереокамеры высокого разрешения Mars Express, которая показывает неровную поверхность маленькой луны неправильной формы диаметром 15 км, когда она проходит перед Юпитером. Сначала Деймос проходит перед ледяной луной, Европой, затем он закрывает самый большой спутник Солнечной системы Ганимед, потом Юпитер, спутник Ио, и еще одну луну Каллисто.

Затмение было зафиксировано 14 февраля 2022 года. Тогда Деймос находился точно в плоскости орбиты спутников Юпитера, иначе выравнивание планет не состоялось бы. Как отмечают в агентстве, такое космическое событие позволит астрономам точнее определить положение и орбиту луны Марса.