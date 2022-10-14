Кенгуру едва не сорвал австралийский мотозаезд. Животное внезапно выпрыгнуло на трассу практически под носом у спортсменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, к счастью, никто не пострадал. Гонщики продолжили тренировочный заезд, а кенгуру ускакал подальше от людей и шумных машин.

Все это произошло на острове Филипп - необитаемой территории к востоку от континентальной Австралии. С 2019 года там отменялись ежегодные международные мотосоревнования. Мешала то плохая погода, то пандемия. В этом году они наконец состоятся - и появление кенгуру на гонке уже оценили как добрый знак.