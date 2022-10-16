Ученые узнали, какое из чувств умирающие люди теряют последним

Международная команда исследователей узнала, какое из чувств умирающие люди теряют последним, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ученых, когда люди умирают, их слух все еще функционирует непродолжительное время. Это означает, что мозг способен регистрировать последние звуки в жизни человека, даже если его тело уже перестало работать.

В рамках эксперимента исследователи наблюдали за активностью мозга у 17 здоровых людей из контрольной группы, восьми пациентов из хосписа, которые реагировали на лечение, и пяти пациентов, находящихся при смерти. Каждому участнику исследования было представлено два вида песен. В одном из треков было всего пять повторяющихся нот, в другой композиции постоянно менялась тональность.

Специалисты обнаружили, что паттерны мозговой активности у умирающих людей были аналогичны тем, которые наблюдаются у здоровых пациентов, что говорит о том, что люди все еще слышат, будучи в критическом состоянии.

"Но мы не знаем, понимают ли они слова и находят ли утешение в них", - добавил Закари Палас, доктор медицинских наук.