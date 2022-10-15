Названо вредное для аллергиков и детей блюдо для завтрака

Нутрициолог, специалист по расстройству пищевого поведения, психолог Ольга Ромашина в беседе с Ura.ru назвала блюдо для завтрака, которое может оказаться крайне вредным для людей, имеющих склонность к аллергиям, детей, а также тем, кто страдает от сахарного диабета и ожирения. Данным категориям людей она рекомендует не есть гранолу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В составе гранолы часто присутствуют мед и орехи, которые являются одним из самых аллергенных продуктов. Также с осторожностью продукт можно давать маленьким детям. При выборе гранолы стоит обратить внимание на то, в каком порядке перечислены ингредиенты на упаковке. По регламенту они указываются по убыванию их массовой доли. И если в составе преобладает сахар, польза продукта достаточно сомнительна", - заявила эксперт, добавив, что блюдо также не стоит употреблять людям с сахарным диабетом или ожирением.

Ромашина уточнила, что безопасной порцией блюда является до 200 граммов в день, поскольку у гранолы очень высокая калорийность.