https://news.day.az/unusual/1503604.html Картину «192 цвета» Герхарда Рихтера продали на аукционе Sotheby's
Картину «192 цвета» Герхарда Рихтера продали на аукционе Sotheby's
Картину 1966 года "192 цвета" Герхарда Рихтера продали на аукционе Sotheby's за £18,3 млн. Об этом сообщает аукционный дом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что картина является первой абстрактной работой Рихтера. Произведение представляет собой "исключительно смелый и бескомпромиссный художественный жест". Полотно легло в основу другой работы работы Рихтера - витража в Кельнском соборе.
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