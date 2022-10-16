Картину «192 цвета» Герхарда Рихтера продали на аукционе Sotheby's

Картину 1966 года "192 цвета" Герхарда Рихтера продали на аукционе Sotheby's за £18,3 млн. Об этом сообщает аукционный дом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что картина является первой абстрактной работой Рихтера. Произведение представляет собой "исключительно смелый и бескомпромиссный художественный жест". Полотно легло в основу другой работы работы Рихтера - витража в Кельнском соборе.