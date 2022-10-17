Домашняя собака спасла мальчика от диабетической комы в Британии

Преданный пес спас жизнь маленькому мальчику, учуяв его проблемы со здоровьем, сообщает Day.Az со ссылкой на Mirror.

Семилетний Томас Френч страдает от диабета первого типа уже несколько лет, отец и мать мальчика вынуждены постоянно контролировать уровень сахара в крови сына. В один из дней семья как обычно поужинала, тест-полоски, которыми пользуется Томас после еды, показали, что уровень глюкозы в крови остается в норме.

В какой-то момент мать мальчика обратила внимание на странное поведение их спаниеля Поппи. Собака была взволнована, скулила и запрыгивала на руки к сыну. Внезапно мальчику стало плохо, он потерял сознание. Медики, приехавшие на вызов, измерили уровень сахара в крови у ребенка и обнаружили, что он упал до критически опасных значений.

"Это случилось сразу после того, как он поужинал, Поппи спрыгнула с дивана, начала громко лаять и привлекать к себе внимание. Выяснилось, что уровень сахара в крови у сына падал быстрее, чем на это реагировали домашние тесты", - рассказала мать мальчика.

Медикам удалось спасти жизнь ребенку, в больницу он был доставлен на грани диабетической комы. Мать мальчика считает, что ее сын остался жив только благодаря нюху их собаки.

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