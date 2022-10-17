Тихий океан исчезнет, на его месте сформируется новый суперконтинент

Международная команда исследователей спрогнозировала появление нового суперконтинента на Земле. По их мнению, гигантский материк возникнет на месте исчезнувшего Тихого океана, передает Day.Az со ссылкой на Vice.

Тихий океан ежегодно уменьшается на пару сантиметров, и с помощью суперкомпьютерного моделирования ученым удалось предсказать образование нового суперконтинента под названием Амазия.

С каждым годом Тихий океан уменьшается на 2-3 см по мере смещения на запад тектонических плит, на которых расположена Америка. Благодаря современной суперкомпьютерной технике ученые выяснили, что этот процесс приведет к формированию нового "суперконтинента", Амазии.

Нынешняя карта мира с узнаваемым рисунком континентов и океанов - это лишь один "портрет" нашей планеты в определенный момент времени. За 4,5 миллиарда лет Земля примерила всевозможные виды континентальных конфигураций, включая те периоды, когда почти вся суша соединялась в один гигантский суперконтинент.

В настоящее время мы живем на разрушенных остатках праматерика Пангея, который образовался 335 миллионов лет назад и распался в эру господства динозавров. Существование еще более древних суперконтинентов Родиния и Колумбия (Нуна) говорит о некоем "суперконтинентальном цикле", в ходе которого формирование и разрушение этих огромных массивов суши происходит приблизительно каждые 600 миллионов лет. Ученые задались вопросом, какой новый суперконтинент может возникнуть через миллионы лет, и стали выбирать ему название из нескольких вариантов: Новопангея, Аурика или Амазия.

Чтобы разобраться с этой загадкой, группа ученых во главе с Чуан Хуаном, геофизиком из Университета Нью-Кертин в Австралии, смоделировали будущую модель Земли с помощью суперкомпьютера. Результаты их исследования, опубликованные в National Science Review, говорят о том, что новый суперконтинент Амазия сформируется примерно через 200 миллионов лет, когда Тихий океан полностью исчезнет, в результате чего Северная Америка столкнется с Азией.

Вот уже более десяти лет ученые обсуждают появление Амазии, но не могут выбрать одну из двух вероятных моделей ее формирования: с помощью интроверсии или экстраверсии. Первый вариант предполагает исчезновление наиболее молодых океанов (Индийский и Атлантический), а второй указывает на "закрытие" самого старого из них - Тихого.

"Считается, что известные суперконтиненты Земли формировались разными способами, но двумя конечными формами были интроверсия и экстраверсия, - утверждают Хуан с коллегами. - Первая связана с закрытием внутренних океанов, образовавшихся во время распада предыдущего суперконтинента, а вторая - с закрытием предыдущего внешнего супероокеана".