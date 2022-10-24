Мировой океан захотели спасти с помощью цемента

На берегу залива Сан-Диего в американском штате Калифорния появились бетонные конструкции, которые используются в качестве искусственной основы для устричных рифов. Так местные защитники окружающей среды хотят внести вклад в спасение Мирового океана, сообщает Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сооружения шарообразной формы состоят из смеси цемента, песка и измельченных раковин моллюсков - последний компонент привлекает живых устриц, которые прикрепляются к объектам и устраивают там свои колонии. По словам специалистов, примерно через год эти полые конструкции покрываются множеством ракушек и илом.

По словам директора по охране окружающей среды в порту Сан-Диего Эйлин Махер, искусственные рифы защищают берега от эрозии, а населяющие их моллюски фильтруют воду и способствуют нормальному функционированию морской экосистемы. Одна устрица фильтрует около 190 литров воды в день, делая ее менее мутной - это помогает развиваться подводной растительности и животным.