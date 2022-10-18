Назван самый безопасный фастфуд

Злоупотребление фастфудом может привести к нарушению обмена веществ и грозит развитием воспалительных процессов в организме. При выборе вредных перекусов лучше отдать предпочтение менее жирным блюдам, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полезным перекусом можно считать роллы и суши, главное, чтобы блюда были свежими, при этом от употребления их с соевым соусом лучше отказаться - в нем слишком много соли и различных консервантов. Самым полезным фастфудом диетолог считает пиццу, но без колбасы с большим количеством сыра, грибов и томатов.

"Картофель стоит брать деревенский - он полезнее, и желательно его съесть с овощами. Если очень хочется бургер, лучше заменить булку на цельнозерновой хлеб и добавить больше овощей. Стараться не брать майонез, потому что он не очень высокого качества, как правило, в заведениях быстрого питания. Лучше томатный соус", - рассказала врач.

К лапше быстрого приготовления стоит добавить свежих овощей, шаурму лучше брать без майонеза, а с куриных наггетсов снимать панировку. При этом фастфуд нельзя запивать холодными напитками.