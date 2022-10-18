Названы эффективные способы избавления от жира на животе после 40 лет

После 40 лет метаболические процессы организма существенно замедляются, начинается более активное накопление жировой ткани, особенно в области живота, сообщил "Вечерней Москве" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Избавиться от жира на животе только с помощью питания практически невозможно, ускорить этот процесс помогут активные физически нагрузки. Также необходимо пошагово корректировать рацион, исключая из него вредные и жирные продукты.

"Учитывайте, что после 40 лет любые ограничения в пище имеют определенные последствия, которые косвенно мешают вам получить тело мечты. Это депрессия, апатия, упадок сил, бессонница и частая смена настроения. Это значит, что в период похудения вам нужно уделять много времени не только рациону, физической активности, но и ментальному здоровью, чтобы избежать депрессивности", - предупредил врач.

Диетолог также отметил, что пойдет на пользу массаж, улучшающий циркуляцию крови. Важно уделять внимание упражнениям, укрепляющим связки и мышцы в области пресса.