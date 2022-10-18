Названы три безопасные для волос прически

Редакторы портала Woman's Day назвали три безопасные для волос прически. Соответствующая подборка появилась на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, по мнению экспертов, низкие хвосты меньше всего травмируют локоны, поскольку их не надо укладывать посредством горячих инструментов. Однако для фиксации волос лучше использовать ленту и резинку в виде спирали.

Кроме того, безопасной прической считаются пучки, заколотые с помощью заколки-крабика. Отмечается, что данный аксессуар был особенно популярен в 1990-х годах. На текущий момент специалисты рекомендуют обратить внимание на пластиковые зажимы. Подобные крабики в отличие от металлических не ломают и не вырывают пряди, поясняют авторы материала.

В заключение журналисты призвали читательниц издания присмотреться к свободным косам. По их словам, упомянутая прическа защищает локоны от повреждений и стимулируют их рост. Так, во время техники плетения "ореол" (крупная коса, расположенная вокруг головы - прим. Ленты.ру) выполняется так называемый массаж волосяных фолликулов, влияющий на их здоровое состояние.