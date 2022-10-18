YouTube передумал требовать деньги за просмотр видео в высоком разрешении

Видеохостинг YouTube передумал требовать оплату подписки Premium за просмотр любых видео в высоком разрешении 4K. Как передает Day.Az, об этом сообщает TechCrunch.

Представитель сервиса отметил, что действие требования в течение октября было экспериментом, который теперь решено закончить. "Зрители теперь должны иметь доступ к разрешению 4K без подписки Premium", - подтвердили в пресс-службе YouTube.

В компании официально не объяснили, в связи с чем изменили условия для просмотра 4K-роликов. По мнению издания, причиной могла послужить негативная реакция пользователей.

В США подписчики платят $12 в месяц за YouTube Premium, однако в других странах мира цены могут отличаться. В России официальная подписка стала временно недоступна с марта этого года