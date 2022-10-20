Как Земле пережить вселенскую тьму, когда погаснет Солнце?

Наше Солнце однозначно погаснет. Об этом человечеству напомнил в январе 2021 года профессор Манчестерского университета, физик Брайан Кокс. Известный популяризатор науки, член Лондонского Королевского общества работает в группе эксперимента "Атлас" на Большом адронном коллайдере. И словам этого человека можно верить. Неужели обитателям Земли придется готовиться к жизни в холоде и темноте? Как человечество пытается создать искусственное светило? Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Погасшая звезда

"Глядя в космос, вы можете подумать, что звезды всегда будут там. На самом деле звезды могут ярко гореть в течение многих миллионов или миллиардов лет, но лишь пока у них есть запас водорода. Когда у звезды, подобной нашему Солнцу, заканчивается водород, она начинает умирать", - заявил Брайан Кокс.

Но что произойдет, если Солнце погаснет? В любом случае, мы об этом узнаем не сразу, а лишь через восемь минут. Именно столько времени нужно свету, чтобы преодолеть 150 миллионов километров до Земли.

Но как только это случится, с небосвода исчезнут Луна и планеты солнечной системы. Ведь они сами не светят, а лишь отражают свет Солнца. Через два-три дня погибнет большинство растений. Нет солнечного света - нет фотосинтеза. Через месяц земля покроется снегом. Температура упадет до минус 50 градусов и начнется сильный ветер. Ведь океаны остывают медленнее суши, а значит - ураганов не избежать.

Спустя год мороз усилится до 100-120 градусов. Замерзнет углекислый газ и умрет практические все живое. Печальная картина. Может ли человечество пережить этот апокалипсис?

Искусственное Солнце

Прямо сейчас над созданием искусственного Солнца, а точнее - бесконечного источника энергии, работают сотни ученых со всего мира. В июле 2020 во Франции началось строительство так называемого ИТЭР или Международного термоядерного экспериментального реактора. А главный герой проекта - китайский токамак EAST, установка магнитного удержания плазмы. Благодаря этому удается искусственно управлять ядерным синтезом.

"Термоядерная реакция - это реакция, которая происходит при больших выделениях тепла и давления, зачастую они происходят на звездах, таких как наше с вами Солнце, либо на всех других звездах Вселенной", - объясняет замруководителя лаборатории автономных систем Московского физико-технического института Михаил Липатов.

В мае 2021 года китайский токамак продемонстрировал ошеломляющие результаты. Плазма в нем разогрелась до температуры почти в семь раз выше, чем на самом Солнце. Этот градус накала сохранялся целых полторы минуты. Получается, у нас есть все шансы получить независимый источник энергии прямо на Земле. А ведь идея создания первого токамака принадлежит советским ученым.

"Родоначальником вообще термоядерного синтеза и термоядерного реактора является наш Курчатовский институт, в котором появился первый такой реактор. Благодаря открытию наших ученых, мы смогли создать фактически искусственное солнце. Так его называют, потому как сопровождение выделения энергии чрезвычайно высокое, то есть сравнимо с энергией звезд", - добавил Липатов.

Термоядерные реакторы сегодня настолько популярны, что их мастерят даже дети. 13-летний подросток Освальт Джексон из американского штата Теннесси собрал искусственное солнце прямо дома. А потратил на это 10 тысяч долларов. Деньги в мечту сына вложили родители.

"Я бы сказал, что если вы хотите жить в мире, отличающемся от того, в котором вы сейчас, то это хорошая работа, чтобы изменить его таким способом", - рассказывает сам мальчик.

Получается, что при желании каждый из нас сможет обзавестись собственным солнцем? Не все так просто. Эксперимент юного физика из США официально пока не подтвержден. Что же касается Солнца из Поднебесной, то полторы минуты максимального нагрева - это его предел. На создание более длительной реакции может уйти не один десяток лет. А что, если ученые не успеют к моменту катастрофы?

Глубокие норы

Чтобы согреться, людям придется уйти под землю. Но как там выжить? Земное ядро - тайна за семью печатями. Настоящий внутренний космос! Но в 1970-е годы советские разработчики начали строить своеобразный телескоп, чтобы заглянуть в раскаленные недра Земли.

Таким телескопом стала Кольская сверхглубокая скважина в Мурманской области. Работы велись с 1970 по 1994 годы. Ученые пробурились вниз на 12 262 метра. Скважину не случайно называют колодцем в ад - это самое глубокое вторжение в земную кору за всю историю человечества.

"Кольская сверхглубокая является колоссальным научным открытием, в первую очередь - подтверждением теоретических моделей строения нижних слоев земной коры. На глубине пять километров температура достигала 70 градусов, на глубине семь километров - уже 120 градусов, а на глубине 12 километров температура достигла 220 градусов", - объясняет главный геолог проектного бюро Артем Шутов.

Значит, настолько глубоко рыть не придется. Даже с учетом космического холода, который охватит землю после гибели Солнца, достаточно 10-15 километров. И вполне возможно строить подземные города люди готовы уже сейчас.

"Главное все рассчитать, привести в порядок вентиляцию, системы жизнеобеспечения. На сегодняшний день имеется множество архитектурных проектов подземных мегаполисов", - отметил Шутов.

Проблемы с воздухом

Главное, чтобы хорошо работала вентиляция. И вот это - настоящая катастрофа. Ведь кислород на нашей планете вырабатывают растения, а без солнечного света процесс фотосинтеза прекратится, и все они погибнут. Получается, людям придется разработать технологию искусственного фотосинтеза. И такую попытку недавно сделала одна из крупнейших японских корпораций.

"Это устройство представляет собой демонстрационную модель системы искусственного фотосинтеза, которую мы разработали. Когда свет попадает на этот электрод, происходит реакция восстановления CO2. Место, где происходит реакция, сейчас желтое, но постепенно становится зеленым. Это та часть, где CO2 на самом деле реагирует, и создается источник энергии", - рассказал главный научный сотрудник компании Масахиро Дегучи.

Искусственный фотосинтез открывает перед человечеством удивительные возможности. Японцы уверены - совсем скоро они смогут наладить промышленное производство.

На самом деле, у человечества еще есть время подготовиться к концу света, точнее - к смерти Солнца. После своего громкого заявления профессор Кокс пояснил, что нашей звезде осталось совсем немного времени лишь по меркам Вселенной. Половина жизненного цикла Солнца, действительно, позади. Вот только этот жизненный цикл длится не меньше девяти миллиардов лет. За этот срок люди точно успеют что-то придумать.