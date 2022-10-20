Почему люди много едят во время стресса?

Компульсивное переедание - одно из самых распространенных расстройств пищевого поведения. О том, как на стрессе не есть много и чем вызвано такое поведение, "Газете.Ru" рассказала медицинский психолог "СМ-Клиника" Диана Лобанова, передает Day.Az.

"Компульсивное означает "навязчивое", "неконтролируемое сознанием". Человек не способен остановиться, даже применяя силу воли. Это расстройство связано с перееданием даже при отсутствии чувства голода. После приема пищи человек может испытывать чувство вины или стыда", - сказала она.

По словам специалиста, к симптому компульсивного переедания относится состояние, когда человек ест очень быстро, сметая все, что находится на столе или в холодильнике, не достигая насыщения. У него отсутствует чувство голода из-за того, что все время что-то находится во рту.

"Человек часто зажевывает "скуку", "грусть", "злость" "бессилие" или хочет себя порадовать, получить какое-то удовольствие. Ест очень много, практически до состояния, когда уже ничего "не лезет". Кроме того, ест практически всегда в одиночестве, из-за чувства стыда или вины, страха, что кто-то увидит. При этом недоволен своим внешним видом", - добавила психолог.

Компульсивное переедание нередко возникает у тех людей, кто воспринимает пищу как "топливо". Но так как полноценного насыщения не происходит, то появляется ощущение, что надо съесть еще порцию чего-либо. Усугубляет это состояние стресс.

"Когда человек находится в стрессовой ситуации, ему, прежде всего, необходимо почувствовать себя, свое тело, свой вес, немного "заземлиться". Поэтому очень часто в стрессовых ситуациях мы начинаем есть, буквально как маленькие дети", - отметила Лобанова.

Чтобы поддержать себя в стрессовой ситуации и остановить переедание, следует выпить медленно чашку или стакан теплой или горячей воды. После этого можно сконцентрироваться и подумать, есть ли состояние голода в принципе.

"Если да, то есть пищу нужно тщательно пережевывая, замечая оттенки вкуса и запаха пищи, замечая нюансы ее оформления, немного как бы растягивая удовольствие, сначала насыщаясь запахами, а потом и вкусом. После этого постарайтесь представить, как только что съеденная вами пища поступает к вам в желудок и начинает питать все клеточки вашего организма. Почаще спрашивайте себя "достаточно ли я съел", "как я себя ощущаю". Вам не надо ждать тяжести набитого желудка, вы должны чувствовать немного голода или пустоты желудка, наполнение и сытость наступит попозже", - пояснила эксперт.

Также при стрессе важна физическая нагрузка и прогулки. Если остановить голод пока не удается, то жирную пищу можно заменить овощами и фруктами.