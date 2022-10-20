Названы улучшающие память продукты

Есть несколько продуктов, которые помогут сохранить хорошую память людям старше 65 лет. Об этом "Москве 24" сообщала диетолог Анжелика Дюваль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, пожилым людям рекомендуется включить в рацион проросшие семена.

"Можно добавлять проростки в салаты, в смузи или просто съедать две столовые ложки таких семян в день. Они богаты витаминами группы B, витамином С и органическими минеральными веществами", - отметила диетолог.

Как добавила специалист, пожилым людям нужно пить большое количество чистой воды и есть овощи.

"Это могут быть любые овощи. Они нужны для того, чтобы кровь была достаточно жидкой, не сгущалась, проникала во все отделы нашего мозга, улучшая тем самым память", - объяснила врач.

По мнению Дюваль, жирная рыба в рационе поможет улучшить функционирование всего организма и укрепить сосуды. Также следует включить в рацион ягоды. Однако пожилым людям нужно отказаться от сладких продуктов. Это связано с тем, что из-за сахара сосуды и капилляры становятся хрупкими.

"Если человек любит сладкое, то может организовать перекус, например, между завтраком и обедом. Он съедает 200-300 граммов фруктов или ягод. Лучше, чтобы они были, конечно, разные. То есть сегодня мы съели сливу, завтра - апельсин. Чем богаче у нас будет ассортимент, тем больше разной пользы мы будем получать", - заключила врач.