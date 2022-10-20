Таяние ледников увеличило риск новых эпидемий

Глобальное потепление может привести к распространению вирусов из-за контактов с новыми организмами-хозяевами, что увеличивает риск масштабных эпидемий и новой пандемии. К такому выводу пришли ученые Университета Торонто, опубликовавшие статью в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Они выяснили, что таяние ледников увеличивает риск новых контактов между патогенами и животными, хотя речь не идет о вирусах, которые ранее были заключены во льду.

Исследователи секвенировали ДНК и РНК, выделенных из образцов почвы и отложений озера Хейзен, находящегося на территории Канады и являющегося крупнейшим пресноводным озером в высоких широтах Арктики. В это озеро стекают ручьи, возникшие из-за таяния близлежащих ледников. На основе расшифрованных последовательностей генетического материала была реконструирована виросфера - совокупность всех вирусов, которые населяют данную экосистему. Ученые также определили геномы эукариотических организмов, которые являлись потенциальными носителями вирусов.

На основе реконструированных геномов вирусов и эукариот были построены два филогенетических дерева - графы, отражающие эволюционные взаимосвязи между различными видами. Оба дерева были сопоставлены на основе базы данных по взаимоотношениям вирус-хозяин. Ученые измерили конгруэнтность между двумя деревьями, то есть то, насколько они симметричны и демонстрируют ли коэволюцию между организмами-хозяевами и вирусами. Если конгруэнтность велика, то риск перехода вирусов на новых хозяев низок. Наоборот, низкая конгруэнтность предполагает распространение вирусных инфекций.

Оказалось, что усиление стока по-разному влияет на риск распространения вирусов в почве и в озерных отложениях. По мере того, как объем стока увеличивается от низкого до высокого, общий риск распространения остается высоким, но снижается в образцах почвы. Это объясняется смывом в озеро верхних слоев почвы, при этом удаляются организмы и ограничивается взаимодействие между вирусами и потенциальными новыми хозяевами. В самом озере увеличивается вероятность контактов вирусов с организмами, которые раньше не сталкивались друг с другом.