Земляне получили прекрасные снимки с расстояния 61 квадриллион километров

Астрономы сняли необычный объект, которого не существует уже несколько тысяч лет.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал прекрасные фотографии Столпов Творения - облаков космической пыли и водорода, в которых рождаются новые звёзды в туманности Орёл (созвездие Змея)

Столпы Творения выглядят как скалы, за что и получили такие название. Они расположены на расстоянии шести с половиной тысяч световых лет (более 61 квадриллиона километров) от Земли.

Впервые их обнаружили в 1995 году благодаря снимкам космического телескопа "Хаббл", однако те кадры не отличались повышенной чёткостью и глубокой детализацией.

Под действием гравитации в газопылевом облаке образуются сгущения, из которых могут родиться звёзды. Уникальность данного объекта в том, что первые четыре массивные звезды, появившиеся в центре туманности примерно два миллиона лет назад, развеяли её центральную часть и участок со стороны Земли. Поэтому частично туманность Орла видна изнутри. Мощное излучение этих четырёх звёзд ионизирует газы туманности, заставляя их светиться не только отражённым светом, но и собственным

Важно отметить, что вид облака говорит о том, что взрыв сверхновой там произошёл около 6000 лет назад. Учитывая, что расстояние до самих Столпов Творения от Солнечной системы значительное, это может значить, что Столпы Творения уже не существуют, но из-за конечной скорости света их разрушение можно будет наблюдать на Земле лишь через тысячу лет.