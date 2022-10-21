Названы утоляющие голод низкокалорийные продукты

Есть несколько продуктов, которые обладают небольшой калорийностью, однако способны насытить организм. Об этом "Вечерней Москве" сообщил диетолог Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, к сытным и малокалорийным продуктам относятся гречневая крупа, творог и вареная рыба.

"Для сравнения: калорийность 100 граммов сливочного масла - 700 калорий, или же в 100 граммах хлеба порядка 250 калорий. Получается, что хлеб должен быть в 2,5 раза более сытным, чем сваренная рыба, но это же не так", - отметил врач.

При попытках человека сбросить лишний вес необходимо увеличить расход энергии.

"Обычно, если вес человека стабилен, можно сказать, что поступление энергии, в принципе, равно ее расходу. Все похудение сводится к тому, чтобы попытаться расход энергии увеличить, а потребление снизить", - заключил Гинзбург.

Диетолог предупредил, что при похудении нормальной реакцией организма является ощущение холода и зябкости.