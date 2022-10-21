Во Франции впервые обнаружили суперколонию ядовитых огненных муравьев

Во Франции обнаружили первую суперколонию Wasmannia auropunctata, малых огненных муравьев. Об этом сообщает французское издание La Depeche, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Малые огненные муравьи имеют длину тела около 1-2 миллиметров, но при этом обладают чрезвычайно болезненным укусом для человека и токсичным для домашних животных - при попадании яда в область глаз животные могут ослепнуть. Этот вид считается инвазивным, и его появление приводит к деградации местной экосистемы. Малые огненные муравьи вытесняют любых других, а также сокращают популяцию скорпионов, пауков, других насекомых и даже черепах. Присутствие муравья на сельскохозяйственных полях снижает урожайность и оказывает негативное экономическое воздействие на любую сельскохозяйственную отрасль.

Теперь эти муравьи появились и во Франции. "Мы уже имеем дело с суперколонией, так что думаем, что они там уже около года", - приводит издание слова Оливье Блайта, исследователя Средиземноморского института биоразнообразия и экологии в Университете Авиньона. По его словам, муравьев обнаружили близ Тулона на юге страны и это первый случай во Франции и второй в Европе. Первую колонию малых огненных муравьев нашли в испанской Малаге в 2018 году.

"Когда они занимают доминирующее положение, то становятся очень агрессивными в отношении других видов муравьев и снижают агрессию в отношении представителей своего вида", - пояснил исследователь. "В лесах Новой Каледонии, которые они захватили, больше не слышно звуков других насекомых", - добавил он.

Теперь специалисты разрабатывают план уничтожения этих муравьев на территории Франции, прежде чем они успеют размножиться. Для этого необходимо, для начала, точно очертить территорию колонизации.

Первоначально малый огненный муравей обитал в Южной и Центральной Америке, но оттуда распространился по всему миру из-за развития торговых связей.