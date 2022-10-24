Названо блюдо для замены полноценного обеда

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какое блюдо может заменить полноценный обед, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дианова назвала блюдо для замены полноценного обеда и подчеркнула, что ей может стать полноценный обед. В составе таких супов есть картофель, крупа или макаронные изделия, много овощей, а также достаточное число мяса или рыбы - от 70 до 100 граммов.

"Это полноценный прием пищи. К такому супу максимум можно добавить какой-то мизерный, чисто символический кусочек хлеба. Все, больше к такому полноценному обеду из сытного супа ничего не надо", - отметила эксперт.

Диетолог добавила, что не стоит есть такой суп в большом количестве. Женщинам следует употреблять не более 350 миллилитров этого блюда за один прием пищи. "Для мужчин, у которых масса тела больше, максимальный объем - это пол-литра", - заключила Дианова.