Обнаружена древнейшая человеческая ДНК в Великобритании

Ученые Института археологии Университетского колледжа Лондона, Музея естествознания и Института Фрэнсиса Крика (Великобритания) выделили самую древнюю ДНК из той, что была получена на территории Британских островов до сих пор, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Ecology and Evolution, после окончания последней ледниковой эпохи в Британию мигрировали две отдельные группы людей.

Специалисты проанализировали генетический материал, принадлежавший древнему человеку из пещеры Гоф в графстве Сомерсет и человеку из пещеры Кендрик в Северном Уэльсе. Радиоуглеродное датирование показало, что первый жил около 15 тысяч лет назад и произошел от людей, прибывших в северо-западную Европу с первой волной миграции около 16 тысяч лет назад. ДНК второго человека датирована более поздним периодом, около 13,5 тысячи лет назад. Его предки относились к западной группе охотников-собирателей, который изначально прибыли с Ближнего Востока примерно 14 тысяч лет назад.

Обе миграции произошли после последнего ледникового периода, когда примерно две трети Британских островов были покрыты ледниками. По мере потепления климата и таяния ледников произошли радикальные экологические изменения, и люди начали переселяться в северную Европу, где условия становились более благоприятными для жизни. В регионе увеличилась площадь лесов и количество видов животных, на которых можно было охотиться.

Результаты анализа химического состава костей показал, что люди из пещеры Кендрика питались большим количеством морской и пресноводной пищи, включая крупных морских млекопитающих. Однако жители пещеры Гоф охотились на наземных травоядных, таких как олени, зубры и лошади.

У обеих групп также отличались погребальные традиции. Археологи обнаружили в пещере Кендрика кости животных, которые использовались для украшений, что указывает на использование этого места для захоронения умерших соплеменников. В пещере Гофа исследователи нашли чаши-черепа, что свидетельствует о практике ритуального каннибализма. Люди из этого более древнего поселения, по-видимому, принадлежали мадленской культуре, которая хорошо известна пещерным изобразительным искусством и артефактами из костей и раковин.

В 1903 году в пещере Гофа был обнаружены останки знаменитого Человека из Чеддара, датированные от 10,5 до 9,9 тысячи лет до нашей эры. Исследователи выяснили, что у него было смешанные предки, в основном (85 процентов) западные охотники-собиратели и отчасти (15 процентов) переселенцы первой волны.