Началось второе солнечное затмение года

Частичное солнечное затмение началось в 12:58 и завершится в 17:02.

Об этом Day.Az сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории.

Пик затмения придется на 15:00. Затмение продлится 4 часа 4 минуты 50 секунд.

Это затмение будет наблюдаться в большей части Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Западной Азии, в том числе, в Азербайджане.

Отметим, что в 2022 году ожидаются два солнечных затмения, два лунных затмения, всего 4 затмения. Первое солнечное затмение года произошло 30 апреля, первое лунное затмение - 16 мая.