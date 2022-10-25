https://news.day.az/unusual/1506262.html Началось второе солнечное затмение года
Началось второе солнечное затмение года
Частичное солнечное затмение началось в 12:58 и завершится в 17:02.
Об этом Day.Az сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории.
Пик затмения придется на 15:00. Затмение продлится 4 часа 4 минуты 50 секунд.
Это затмение будет наблюдаться в большей части Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Западной Азии, в том числе, в Азербайджане.
Отметим, что в 2022 году ожидаются два солнечных затмения, два лунных затмения, всего 4 затмения. Первое солнечное затмение года произошло 30 апреля, первое лунное затмение - 16 мая.
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