В США начало исследование НЛО

Работа первой в своем роде комиссии по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО), сформированной Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), началась в понедельник. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Девятимесячная работа комиссии по исследованию НЛО будет полностью сосредоточена на изучении незасекреченных данных и информации, полученной от правительства и коммерческого сектора.

Группу из 16 экспертов в различных научных сферах - от физики до астробиологии - возглавил астрофизик Дэвид Сперджел, а первые результаты исследования будут опубликованы в середине 2023 года.

Под НЛО подразумеваются "наблюдения явлений в воздухе, которые невозможно идентифицировать в качестве летательных аппаратов или известных природных явлений".

В июне NASA сообщило, что займется собственным исследованием НЛО с научной точки зрения. При этом в ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент "нет свидетельств того, что неопознанные воздушные явления по своей природе имеют внеземное происхождение".

Ранее американские законодатели впервые за несколько десятилетий провели открытые слушания с участием представителей Пентагона, посвященные случаям наблюдения неопознанных летающих объектов. Изучением этих феноменов занимается сформированная в Министерстве обороны США специальная целевая группа. NASA не являлось участником этой группы, однако Пентагон при подготовке своих выводов ранее активно консультировался с космическим ведомством.