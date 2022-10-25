Найдена рекордно легкая нейтронная звезда

Группа ученых из Германии нашла в созвездии Змееносца рекордно легкую нейтронную звезду. Как передает Day.Az, выводы наблюдений опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Интерес астрономов объект вызвал после того, как были зафиксированы периодические рентгеновские импульсы, чья мощность крайне сильно колебалась. Проанализировав снимки с нескольких телескопов и обсерваторий, специалисты заметили, что внутри облака пыли скрывается два объекта: небольшое старое светило и нейтронная звезда.