Зафиксирован мировой рекорд среди птиц

Молодая особь малого веретенника установила мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета среди пернатых, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Птица под номером 234 684 родилась в 2022 году на Аляске. Орнитологи прикрепили на ее спину GPS-трекер с запоминающим устройством. 13 октября веретенник вылетел с Аляски и отправился к месту зимовки на Тасмании. По пути он пролетел над Алеутскими островами, Гавайями и Вануату. Весь маршрут занял 11 дней, за которые птица пролетела 13 560 км.

Орнитологи предполагают, что №234 684 путешествовал не в одиночку, а с группой других молодых особей. Интересно, что молодые и взрослые веретенники летят на зимовку отдельно друг от друга. Особи младше года отправляются в путь на несколько недель позже взрослых, чтобы успеть накопить достаточно жира для первой миграции.