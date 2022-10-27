Стало известно, как видеоигры влияют на детскую психику

На детей с неустойчивой психикой видеоигры могут оказать негативное влияние. Об этом "Вечерней Москве" сообщила психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, игры в компьютер не могут быть причиной массовой стрельбы в школах или убийств.

"Причиной чаще всего является психологическое или психическое нездоровье ребенка, подростка или взрослого человека", - объяснила психиатр.

Как добавила специалист, видеоигры не окажут негативного влияния на детей со здоровой психикой. Однако при гиперактивности такие увлечения могут стать для ребенка проблемой.

"Если ребенок гиперактивный, гипервозбудимый и при этом еще играет в видеоигры, это может усугубить состояния и сделать ребенка более нервным", - предупредила врач.

По словам психотерапевта, если дети с неустойчивой психикой ничем не увлекаются и избегают общения со сверстниками, времяпрепровождение за игрой в компьютер приведет к потере связи с реальностью.

"Задача взрослых заключается в том, чтобы следить за тем, во что играет ребенок и в каком количестве он это делает", - отметила Жесткова.

Как заключила психиатр, дневная норма игрового времени для учеников начальной школы составляет до 2,5 часов, а для подростков - до 4 часов.