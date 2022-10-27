https://news.day.az/unusual/1506753.html Мужчина 321 день притворялся трупом на видео, чтобы его взяли в сериал - ВИДЕО
Мужчина 321 день притворялся трупом на видео, чтобы его взяли в сериал - ВИДЕО
Управляющий ресторана из США очень хотел, чтобы его заметили создатели детективного сериала CSI: Vegas. Для этого он ежедневно выискивал новые локации, в которых живописно изображал труп.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В конце концов он добился своего: почти через год его пригласили на съёмки одного из эпизодов сериала. Кроме того, мужчине начали звонить и в другие картины, чтобы он сыграл в них труп.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре