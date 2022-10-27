Названы самые популярные одежда и обувь в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самые популярные одежду, обувь и аксессуары в третьем квартале 2022 года. Соответствующий материал появился на одноименном сайте, передает Day.Az.

Наиболее востребованными среди женской аудитории в мире стали розовые атласные балетки итальянского бренда Miu Miu. Второе место заняли замшевые сабо (модель летней обуви без задника - прим. "Ленты.ру") марки Birkenstock Boston. На третьей позиции оказалась майка-алкоголичка люксового бренда Prada.

Помимо прочего, четвертое место досталось низким уггам на плоской подошве Tazz Slipper, а пятое - кроссовкам марки Adidas модели Samba.

Кроме того, в рейтинг также попали ремень Diesel модели B-1DR, флисовая кофта на молнии Better Sweater бренда Patagonia, изготовленный полностью переработанного полиэстера, черные кожаные мокасины Gucci года, розовая мини-сумка с заклепками Valentino Garavani. Список замкнули овальные солнцезащитные очки Balenciaga Swift, дизайн которых вдохновлен эпохой нулевых.

В заключение аналитики платформы отметили, что семь из десяти товаров в этом квартале были куплены как мужчинами, так и женщинами.