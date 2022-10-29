Еще один набор человеческих останков найден в исчезающем озере Мид

Еще одни человеческие останки извлечены с мелководья озера Мид на этой неделе, что стало шестым набором костей скелетов, найденных в озере, когда озеро начало катастрофически высыхать. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Служба национальных парков подтвердила, что сначала была найдена одна человеческая кость дайвером. Это побудило группу дайверов отправиться на поиски останков скелета, с чем они справились.

Пока неясно, принадлежат ли первая кость и найденные останки одному и тому же человеку. Офис коронера округа Кларк исследует ранее найденные частичные наборы останков, чтобы определить, сколько всего людей было извлечено из глубин в этом году.

В отличие от предыдущих останков, в том числе первого тела, которое было найдено в бочке, пока не подозревается криминальное происшествие.