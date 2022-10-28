Грузовой корабль «Прогресс МС-21» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21" пристыковался к Международной космической станции (МКС) с грузом воды, продовольствия и оборудования для экипажа станции, сообщает Telegram-канал "Роскосмоса", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Среди грузов - 702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1 357 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции", - указано в сообщении.