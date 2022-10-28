Названа неочевидная опасность риса
В рисе содержатся быстрые углеводы, поэтому продукт вреден для организма. Об этом "Вечерней Москве" сообщил диетолог Антон Поляков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Люди с нарушением углеводного обмена в организме могут сталкиваться со скачками сахара", - предупредил врач.
Как добавил Поляков, рис является источником высокой концентрации мышьяка. При злоупотреблении этим продуктом может возникнуть интоксикация организма.
"При употреблении бурого нешлифованного риса скачков сахара не возникнет. Однако в нешлифованном рисе концентрация мышьяка выше, чем в белом шлифованном. Поэтому необходимо правильно его готовить", - отметил специалист.
По словам диетолога, бурый рис следует промыть. После закипания его нужно залить чистой водой и снова дождаться кипения.
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