Метеориты, упавшие на Марс, вызвали появление глыбы льда на планете

Космические аппараты NASA зафиксировали метеоритные удары на Марсе. Работа астронов ведомства опубликована https://www.science.org/ в научном журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из этих аппаратов находится на орбите красной планеты, второй - на самой планете. Согласно данным, собранным с датчиков аппаратов, метеориты образовали кратеры диаметром почти 150 метров.

В результате удара от более крупного метеорита образовалась ледяная глыба. По словам астрономов, это событие поможет им найти способы использования природных ресурсов красной планеты при ее заселении. Кроме того, инцидент поможет ученым лучше изучить марсианскую кору и ее структуру на севере и юге планеты.